Seguignes YANNICK

Animateur de formation et de parcours

spécialisé dans l'animation des adolescents et l'animation de rue

J'ai effectué des études tardives mais réussies en sciences de l'éducation afin d'enclencher une meilleure expertise du métier, du diagnostic et des approches pédagogiques et structurelles de l'animation et des rapports avec les publics.

bonne connaissance des dispositifs autour de l'encadrement non-formel des mineurs et du financement des actions.

bonne connaissance des structurations administratives et fonctionnelles tant dans les associations que dans les collectivités territoriales

connaissance des enjeux autour de l'action culturelle

maîtrise du milieu associatif et d'éducation populaire en France.

maîtrise des outils informatiques bureautiques et NTIC.

capacité de management, connaissances des modalités de recrutement.

bonne capacité de management de projet et d'innovations pédagogiques.

bonne relation avec les milieux connexes (Éducation nationale/association/collectivités territoriales/administrations centrales et ONG et structures internationales.



Mes compétences :

Animation

Conseil

Information Management

Innovation

International

Loisirs

Management

Pédagogie

Recherche