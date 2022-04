Distributeur dans les secteurs de la cosmétique et de la nutrition

Recruteur et formateur de distributeurs indépendants Europe et Monde

Une seule devise : "Quand on veut, on peut !"





Contactez-moi pour une info complète.

Renseignements :

bien-etre@live.fr

www.go2wellness.dlgworld.com



Mes compétences :

Communication

Hôtesse

Internet

Video

Voyage