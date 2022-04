Dominique SAVARD

Ingénieur en Génie Chimique et Génie des Procédés, j'ai exercé successivement les métiers suivants depuis 1998 pour la société Produits Chimiques de Loos filiale de Tessenderlo Group :

- Ingénieur Procédés, support technique à la fabrication et développement des procédés,

- Responsable Procédés et Laboratoire de contrôle qualité,

- Responsable de Production (60 collaborateurs)

- Responsable Ressources Humaines multisite (300 salariés sur 2 sites)



Du 1er avril au 1er août 2011, suite au départ du Directeur, j'ai assuré pour l'ensemble des missions et responsabilités la direction du site de Produits Chimiques de Loos par intérim. Le Business Group Chemicals était alors dans une phase de forte réorganisation.



Depuis le 1er août 2011, à mes fonctions de RH se sont ajoutées l'encadrement :

- du service Laboratoire & Procédés

- du Bureau d'études

- du service Achats



Mes compétences :

Ressources humaines

Direction générale

Conduite du changement

Informatique

Industrie

Génie Chimique

Production

Chimie

Management