Dominique SAVORNIN

Bonjour,



Je suis le Directeur Associé de WINCH Consulting

www.winch-consulting.com



et Directeur des opérations Chez Winchapps.

www.winchapps.com



Vous pouvez me contacter via:

d.savornin@winch-consulting.com

+33 6 20 36 48 25



Spécialisé dans l’étude et la mise en place d’outils décisionnels, je mets à votre disposition mes expériences et mon expertise et plus specifiquement sur les Ressources Humaines afin de guider vos projets sur l'ensemble des enjeux : besoins métiers, implentation, organisations...



J’ai eu l’opportunité de travailler pour des entreprises telles que CNRS, DGGN, IRD, Decathlon, Casino, Eurotunnel, Etam, SEB, ROCHE, CNRS, Renault, Mairie de Paris, Rhodia, Alcatel-Lucent, IRD, Pitney Bowes, ARTE etc





Via notre startup WINCHApps, nous proposons à nos clients des solutions pour les métiers de l'entreprise en mode Saas, par exemple la BDES, le Bilan Social Individualisé numérique, Le BSI recrutement ainsi que le Bulletin mensualisé. Contactez nous pour en savoir plus.



Mes compétences :

Décisionnel

SAP

Sap bw

SIRH