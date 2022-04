Dominique SCHAEFFER

De formation ingénieur ENSEM, et après quelques annés en temps que responsable technique puis directeur d'une plateforme logistique, j'ai créé en 1992 une société grossiste en matériels audio vidéo et petit électro ménager, puis en 2008 un site internet marchand. De 2013 à début 2016, j'ai été Directeur Opérationnel de la société ADRENE, fournisseur de solutions écologiques pour l'industrie, l'agriculture et la distribution. J'ai ensuite effectué pour la société Sewapack (emballages industriels) une étude de faisabilité / rentabilité d'un site E-commerce B2B, puis une seconde mission de création et mise en place de ce site (voir https://shop.sewapack.fr/ ). Je suis à la recherche de nouveaux challenges, soit sous forme de nouvelles missions de restructuration ou d'accompagnement en entreprise, soit en temps que formateur (gestion d'entreprise, management, direction opérationnelle), soit à nouveau sur une étude de rentabilité puis mise en place d'un site marchand.



Mes compétences :

Gérant d'entreprise

Directeur régional

Webmanager

Conseil

Restructuration

Manager

Ingénieur

Commercial

Pilotage

Animateur

Animateur d'équipe

Achat

Responsable logistique