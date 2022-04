Catherine KERVIEL

J'ai créé &Kaetera en mars 2012, dans la droite ligne d’un parcours professionnel très riche d’expériences pluridisciplinaires.



Durant ces dernières années, passées à mettre en œuvre des dispositifs d’accompagnement de salariés licenciés pour raisons économiques, j'ai acquis la conviction que si les évolutions et les mutations économiques des entreprises sont inévitables, il est possible de mieux les anticiper et d'élaborer des stratégies au cœur desquelles le capital humain est pris en compte.



Au sein de &Kaetera nous accompagnons Salariés & Entreprises afin de leur permettre de voir autrement leur modes de collaboration et de co-construire un projet d’entreprise durablement social et économiquement performant.



Mes compétences :

Gestion de projet

Coaching professionnel

Gestion prévisionnelle et stratégique des RH

Accompagnement du changement

Plan de sauvegarde de l'emploi

Bilan de carrière et projet professionnel

Outplacement individuel ou collectif

Conseil en ressources humaines

Formation

Accompagnement individuel

Bilan de compétences