Anthony SCHALLER

J’exerce désormais la fonction de Directeur des Partenariats au sein de la Fédération Française d’Escrime.

Je serai l’Ambassadeur de la Fédération, des Athlètes, des Clubs et plus globalement des 60 000 Licenciés qui aiment et pratiquent notre sport auprès des partenaires actuels et surtout à venir.

Alors que le financement du sport en France est en pleine mutation, cette nouvelle organisation était nécessaire.

Notre sport, l’Escrime, brille aux yeux du public par sa noblesse et son élégance et par le fait qu’elle fait partie intégrante de notre culture nationale. Mais c’est aussi le premier sport Olympique français comptant pas moins de 118 médailles lors des jeux et des titres mondiaux par dizaines tant en individuel que par équipe. Ces résultats au plus haut niveau mondial placent l’escrime Française et ses athlètes en tête des performeurs sportifs nationaux et le futur s’annonce tout aussi prometteur.

A l’aube des JO de Tokyo en 2020 et surtout en préparation des JO de 2024 qui se dérouleront à Paris France, berceau de l’Escrime, je suis convaincu que l’image de notre sport et les performances de nos athlètes sauront séduire des partenaires prestigieux qui partageront nos valeurs, notre culture et les formidables émotions que nous font vivre nos équipes de France.



Mes compétences :

Webmanager

Directeur commercial

Internet

Management

Evénementiel

Rédaction

Communication

Stratégie de communication

Réseaux sociaux