Dominique SCHERMESSER

Mon métier est de diriger la supply chain complète d'une entreprise.



Depuis 10 ans, je dirige la supply chain complète, dans des grands groupes industriels (Energizer, Johnson & Johnson, Air Liquide). Dans ma fonction et en tant que membre du Comité de Direction, j'ai contribué à des transformations importantes des organisations (fusions, développements d'activités à l'international, clustering, développement du S&OP), et à l'amélioration des performances globales.



J'ai, au cours des 13 années précédentes, pratiqué toutes les facettes du métier de la supply chain (depuis la définition de la stratégie logistique en déclinaison de celle de l'entreprise jusqu'à la satisfaction du client final, en passant par la planification des achats et de la production, le pilotage des fournisseurs et prestataires, les prévisions de ventes, la gestion des stocks, des entrepôts et des transports).



Mes atouts ? Savoir concrétiser une stratégie d'entreprise dans le domaine du service au client et de la performance de la supply chain, en la déclinant en plan d'action concret et en mobilisant les équipes et les partenaires pour atteindre les résultats.



J'accorde beaucoup d'attention à la satisfaction du client final, et ma formation de base en finance / gestion à l'ESSEC et à la University of Chicago y rajoute une forte culture des chiffres et du résultat.



