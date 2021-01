Dominique SCHMIDT

Parti à 16 ans en Ecole de Mécanicien de la Marine Nationale, j'ai ensuite été embarqué sur différents navires à Toulon et en Polynésie Française. J'ai fini ma carrière en 1998 à l'Atelier Militaire de la Flotte de Toulon.



En reconversion, j'ai trouvé un emploi d'opérateur en fonderie chez Voit France SNC à Henriville (57) de 1998 à 2004. Emploi dans lequel j'ai évolué d'opérateur à Chef d'Equipe.



Après une période sans emploi, et quelques postes en interim, j'ai suivi une formation par le Greta de la Moselle (2005/2006) avec deux stages en entreprise (Juvamine à Forbach (57) et Interpane Glass Coating), j'ai retrouvé un emploi de Mécanicien de Maintenance chez Interpane Glass Coating France à Seingbouse (57).

Après 10 années formidables passées chez Interpane, nouveau départ le 1er septembre 2016 pour un nouveau challenge chez Neuhauser, que je viens de quitter.



Actuellement en formation « Technicien dIntervention en Froid Commercial et Climatisation (TIFCC) » jusquà mi mai 2019, je recherche actuellement un stage en entreprise dun mois en 2020.



Dynamique, autonome et méthodique, ma formation et mon expérience professionnelle mont permis dacquérir de bonnes compétences en maintenance mécanique. Plus généralement, une expérience de 17 années dans la Marine Nationale ma forgé à la polyvalence dans le domaine technique.



Mes compétences :

Mécanicien

Maintenance

Polyvalent

Électricien

Automatismes industriels