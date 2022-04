Dominique SCHMIDT

Avec près de 25 années d'expérience, je mets mon énergie dans l'accompagnement des transformations des entreprises en mobilisant et développant les compétences des acteurs managériaux des entreprises : la gouvernance (le comex), les Dirigeants (le codir), les Directeurs d'activités et les Managers de proximité.



Mon identité professionnelle a 3 visages

1. le conseil et la formation : ces interventions reposent d'abord sur une démarche de diagnostic partagée pour garantir la pertinence des objectifs ciblés et construire le dispositif efficient et motivant pour les équipes

2. la vente et le marketing : j'aime comprendre les difficultés, écouter les personnes et leurs besoins, questionner sur les enjeux...et convaincre, défendre les marges, innover, co-vendre

3. le management des Hommes : en transversal ou hiérarchique, j'aime fédérer, donner le lead et viser l'intelligence collective, tant à l'international que sur le plan national



Mes compétences :

Commercial

Communication

Communication - Marketing

Formation

Ingénierie

Ingénierie pédagogique

International

Management

Marketing

Pédagogie

Pragmatisme

Quadrilingue