Dominique SECHET

Bonjour je suis rentrer chez SAGEL en 1986 comme aide chauffagiste avec juste mon CAP , suivi de chauffagiste sur des chantiers de petites et moyenne puissance 20 à 500KW.

Suite a un plan social , je me suis réorienter dans la même entreprise sur le service dépannage chaufferie et chaudière au sol gaz, fuel et vapeur bp et hp. J'ai tout appris sur le tas en commençant par le ramonage.Au fil du temps ce service c'est réduit a sa plus simple expression

Il y a quelques années on m'a demandé de recréer, relancer et gérer ce petit service .

Avec l'aide de 3 tec , nous avons développer et fédérer ce service .

A ce jour cette équipe est très complémentaire et obtient de beaux résultats .

Conseiller technique depuis le 01/01/2011

29 decembre 2015 :Toujours ce donner les moyens de réaliser ses rêves , une réalité.

J ai penser, construit et aménager ma petite salle de cinéma.

Je peut dorénavant en profiter pleinement.



Mes compétences :

Devis

Chiffrage

Determination des produits

Conclure une vente

Etude de faisabilite

Suivie des chantiers

Chiffrage contrat de maintenance