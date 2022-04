Dominique SERAN

Domaines d’intervention:

(i) Identification, Préparation, Gestion et Suivi-Evaluation de Programme de restructuration ou de renforcement institutionnel ;

(ii) Diagnostic d’entreprises (TPE/PME-PMI) et d’organisations intermédiaires privées (coopératives, associations professionnelles) et accompagnement à la mise en œuvre des recommandations (suivi/évaluation/formation ;

(iii) Appui aux stratégies sectorielles pour des organisations publiques ou privées dans le secteur du développement rural et de l’environnement (Ministères, Institutions / Offices publics ou semi-publics).



Les métiers successifs exercés m’ont permis d’acquérir :

• Une expérience approfondie des fonctions de management et de la conduite du changement dans les entreprises publiques et privées en France ou dans les pays en développement ;

• Une pratique approfondie des domaines de l'organisation et du renforcement institutionnel de sociétés publiques et privées et d’organisations intermédiaires (coopératives, associations) basée sur ses expériences pratiques et ses travaux (rapports, publications, etc.) normatifs ;

• Une capacité à gérer des équipes pluridisciplinaires dans des environnements institutionnels complexes et à proposer les solutions adaptées aux autorités compétentes;

• Une bonne connaissance de l'identification, de la préparation et de l'évaluation de projets des organismes de coopération multilatéraux ou bilatéraux ou de montage de business plan sectoriels ou de plan export pour PME/PMI.



Mes compétences :

Flexible