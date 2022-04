Dominique SEZNEC

Après ma formation à l'ESCP-EAP et plus de 20 ans d'expérience professionnelle dans la fonction marketing à des postes de responsable de gamme de produits et services, d'étude de lancement et de gestion de nouvelles activité au sein d'entreprises de VPC : France Loisirs, Editions Godefroy, Editions Weka, Le livre de Paris- Hachette, ... j'ai changé de cap et développé une activité de chasseur immobilier, chasseur d'appartemnts et crée CHASS-APPART.



Mes compétences :

Édition

Immobilier

Marketing

VAD