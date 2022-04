Dominique SFEZ

De la biologie à la communication

ou De l’étude des organismes vivants à l’écoute des êtres humains

Titulaire d’une Maîtrise de biologie des organismes et d’un Dess de relations publiques de l’environnement, mon goût pour la communication dans toutes ses dimensions s’affirme très vite.



J’ai construit un parcours professionnel basé volontairement sur le mouvement, les expériences inédites et la prise de risques. Un subtil mélange d’adaptation, de travail, de curiosité mais surtout de « sens des autres » m’ont permis de réussir à mettre en œuvre les compétences utiles au bon moment, quelque soit l’environnement.



En 1999, je crée une agence de communication, spécialisée en formation, conseil, études, création graphique et rédactionnelle. DSMB communication.



Aujourd’hui, fidèle à ma marche en avant, il me paraît judicieux d’aller à la rencontre d’un milieu professionnel élargi où je pourrais partager de nouvelles aventures, partager ponctuellement la réflexion d’une équipe de professionnels autour d’un projet de formation.

Est-ce possible avec Vous ?



Mes 4 domaines d’intervention :

Formation : Ingénierie et animation

• expression orale, prise de parole en public

• expression écrite, écrits professionnels, ateliers d’écriture

• approche clinique et éthique de l’accompagnement

• pédagogie dans les relations de travail

• conduite des hommes, conception et suivi de projet

• entretien annuel



Conseil

Étude, diagnostic de dispositifs santé, politique de la ville, insertion

Outils de communication



Réalisation de lettres d’entreprise

Réalisation de documents de prévention à destination de public jeune

Réalisation de documents destinés aux habitants dans le cadre d’opérations de rénovation urbaine, après actions de concertation dans les quartiers

Réalisation de livrets d’accueil

Rédaction de contenus de site internet



Mes compétences :

Charte graphique

Communication

Conseil

Création

Création graphique

Écrits professionnels

Formation

Graphisme

Parole en public

Prise de parole

Prise de parole en public

Rédaction

Rédactionnel