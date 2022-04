Dominique SICARD

Dans un monde en perpétuelle mutation je suis convaincue que seules les entreprises qui ont misées sur la dynamique de leurs collaborateurs relèveront avec succès les nouveaux défis de demain.



Riche d'un parcours varié dans 4 grandes sociétés de l'industrie, des télécoms et des médias.



J’ai une compétence reconnue et complète sur l'écosystème SAP grâce à un parcours en tant que consultant certifié (MM, SD), directeur de projet, assistance MOA Finance, Achats et RH.



J'ai l'expérience du management des Etudes Informatique et du Consulting SAP



Je sais piloter une activité, transmettre mes connaissances, faire monter en compétence, favoriser les synergies, écouter et fédérer mais aussi décider le moment venu.



Mes compétences :

Gestion de projet

Pilotage d'activité

Gestion des contrats fournisseurs

Management

Informatique

AMOA

Centre de competences SAP

SAP BI

SAP Finance

SAP Material Management

SAP HR