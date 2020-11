Dominique SIMON

Je suis actuellement en charge de la gestion locative d'appartement, mais surtout, depuis plusieurs années,, j'ai une activité de vice-président au sein du conseil syndical de ma résidence.

Ces activités s'intègrent dans une démarche de reconversion professionnelle dans le domaine de l'immobilier et de l'habitat renforçant ma formation LABEL ECO LOGIS (Eco-construction).

Mon projet professionnel cible une activité dans la gestion locative ou la gestion de copropriété.

Ce nouveau départ peut être associé aux différentes aides et mesures à lembauche proposées par Pôle-Emploi (Action de Formation Préalable au Recrutement, Préparation Opérationnelle à lEmploi, Aide à lembauche des

demandeurs demploi de 45 ans et plus en contrat de professionnalisation).



Mes compétences :

Qualité

Automobile

Gestion de projet

Management

Domotique

Connaissance en droit immobilier,

Conduite de réunions de type conseil syndical et a

Management des conflits,

Partenariats (Prestataires, Fournisseurs, Artisans

Satisfaction clients,

Planification, Organisation, Coordination, Déploie