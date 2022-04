Dominique SOLEILLANT

Je gere la partie administrative , financière et Ressources Humaines d'une PME de 10 personnes, DORE OUTILLAGE (dore-outillage.com) entreprise spécialisée dans l'étude et la réalisation de moules métalliques pour l'injection plastique, mécanique de précision, atelier d'injection

nos ++ : moule à paroi mince, moule de bouchons pour cosmétologie, parfumerie et le secteur médical,

essai des outillages atelier injection, BUREAU ETUDE

une équipe de techniciens très expérimentés plan de formation annuel pour suivre les évolutions techniques dans le secteur mécanique et plasturgie



Mes compétences :

Bureau d'études

Injection plastique

Mécanique

Mécanique de précision

Médical

Parfumerie

précision

Production

Secteur médical

Topcam

Usinage

Worknc