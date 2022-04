Dominique SPIESS, Directrice et consultante du Cabinet AMD Conseil, situé à Boulogne Billancourt, (prés de l'hôtel de ville)



Je dirige le cabinet de conseil en communication depuis 5 ans.

Mes prestations : coaching personnel, coaching en Entreprise ( dirigeants, équipes de Direction et salariés en demande ), coachign étudiants, bilans de compétences, analyse de la personnalité par l'Enneagramme.

Séminaires & ateliers.



Les responsabilités que j'ai exercées pendant prés de 20 ans au sein de PME, de grands groupes et de Multinationales, notamment dans l'Industrie Pharmaceutique, m'ont permis d'acquérir une expertise significative dans les Ressources Humaines, Marketing, Commercial, Franchise, Achats et Finances me donnant une vision globale de l'Entreprise. J'interviens en Entreprise, auprés des particuliers et des étudiants à mon cabinet de Boulogne Billancourt, pour les prestations suivantes :



L'ANALYSE DE LA PERSONNALITE PAR L'ENNEAGRAMME,

Mieux se connaître pour réussir. Le test peut s'effectuer à mon cabinet ou sur le site internet. L'analyse permet de cerner les traits dominants de sa personnalité, revaloriser son potentiel et offre des pistes pour améliorer sa communication et ses relations personnelles & professionnelles.



C'est une méthode de connaissance de soi et des autres qui permet de gagner en aisance relationnelle, améliorer son mode de fonctionnement et mieux comprendre les comportements d'autrui ; une manière de trouver les clefs pour sortir des impasses et dénouer des conflits. Cette méthode met l'accent sur ses ressources personnelles pour les utiliser à bon escient et à s'estimer à sa juste valeur.



L'ANALYSE DE LA PERSONNALITÉ D'UN CANDIDAT, pour les DRH.

Aider la DRH à faire le bon choix des collaborateurs en adéquation avec leur poste en identifiant les ressorts de leur personnalité et leurs traits de caractère.

Outil de développement dynamique cernant les traits dominant d'une personnalité. Il permet une analyse et étude approfondie de la personnalité avant la phase finale de recrutement. Un point essentiel dans la réussite d'une embauche et dans le choix d'une orientation de carrière.



LE COACHING PERSONNEL,

Un formidable outil d'aide au changement et d'accompagnement de la personne vers un niveau de réussite, d'épanouissement et générateur de changement. Une aide pour résoudre les difficultés personnelles, de prendre des décisions et de mettre en oeuvre les actions nécessaires pour atteindre son objectif.



LE COACHING PROFESSIONNEL,

Aider les Entreprises à mieux cerner le potentiel des collaborateurs et améliorer la productivité et la rentabilité. Il permet de développer les compétences, la motivation, les performances des managers et des salariés, de dynamiser des équipes et d'optimiser les ressources personnelles des dirigeants.



Notre objectif est de favoriser l'évolution des collaborateurs, de les préparer à de nouvelles responsabilités, de développer leurs pratiques managériales, de dépasser certaines difficultés et d'accompagner les changements et transitions. Nous mettons en oeuvre des actions de manière à les stimuler pour obtenir de meilleurs résultats et atteindre leurs objectifs. Le coaching est bien adapté aux "SAVOIR FAIRE" et "SAVOIR ETRE" concernant l'organisation, le relationnel et la communication. Un antidote à l'isolement des salariés.



COACHING ETUDIANT,

Evaluer leur potentiel et leur donner des atouts pour savoir parler de soi, cibler leurs points forts et points faibles



LE BILAN DE COMPETENCES,

La réussite de demain se prépare aujourd'hui avec le bilan de compétences.

Savoir développer son potentiel et améliorer ses performances est un point majeur. Changer d'orientation, transférer ses compétences dans un métier proche, choisir une formation pour progresser, bâtir un projet en cohérence avec ses aspirations.

Nous aidons à clarifier les objectifs et valoriser les atouts pour faire le bon choix de carrière



Réalisation