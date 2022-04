Dominique STAUB

Adepte de nouvelle technologie à forte valeur ajoutée, entrepreneur et fondateur d'itscontrol (Le contrôle de l'information et de la technologie via un service sur mesure).



Je me suis spécialisé chez des prestataires de service Marketing, CRM, ERP, BI, SAV à Port Louis, Londres, New York et Paris.



Aujourd'hui, j'offre l'accompagnement dans le choix du logiciel le plus adapté aux besoins de votre entreprise. Je soutiens votre DSI pendant le proof of concept et offre aussi la gestion de projet de mise en place de nouveaux CRM/ERP/BI/E-commerce.



Vous ne souhaitez pas vous lancer dans un projet avant d'être certain que l'investissement ne porte ses fruits?



Contactez moi via mon site internet itscontrol.com pour profiter de mes services.







Mes compétences :

PPC

PPV

Google analytics

Développement informatique

Marketing stratégique

Business Intelligence

Implementation ERP

Cahier des charges

Référencement naturel

Implementation CRM

Optimisation des process

Stratégie