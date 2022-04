Dominique STEINMETZ

A la tête de EURO ADVISOR AND PARTNERS, un cabinet de conseil en organisation et stratégie, spécialisé dans le conseil juridique et l’exécution de formalités légales depuis 2002, j'exerce le métier de Directrice juridique depuis 1985.



Je conduis également mon activité de formatrice depuis 1985, toujours dans le domaine juridique.



Détentrice d'un DEUG de Droit, d'un DEUG de Sciences Economiques, d'une MAITRISE de Droit Européen et d'un DEA de Droit Européen, j'ai enseigné dans les établissements suivants :



- l’INSTITUT GEORGES CHETOCHINE à Rueil Malmaison, en droit du marketing, de la publicité et de la communication,



- l’UNIVERSITÉ PARIS I, en droit du contrat de vente et droit de la consommation,



- l’EUROPEAN BUSINESS SCHOOL à Paris, en droit des institutions françaises, droit des sociétés et droit du contrat,



- l’INSTITUT SUPERIEUR DE GESTION A PARIS, en droit des institutions françaises, droit des sociétés et droit du contrat,



- ELEGIA FORMATION, pour la formation auprès des Greffiers des Tribunaux de Commerce sur les nouvelles procédures, ainsi que la formation des Directeurs juridiques sur le Droit des Sociétés,



- l’IGPDE, Institut de la Gestion Publique et du Développement Economique, pour la formation de hauts fonctionnaires au droit de l’entreprise,



- l’UNIVERSITE DE SCEAUX, en droit des sociétés, droit du contrat et droit de la Propriété Intellectuelle.



