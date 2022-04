Dominique STEQUERT

L'Expérience, le goût du challenge, la capacité d'adaptation, la pugnacité, le goût de l'humain sont des valeurs qui me caractérisent.



Domaine de compétences



Vente de solutions et de services auprès des décideurs (DG, DSI, CI, DA....)

Spécialisée RETAIL

Conduite de projets (commercial, informatique)

Pilotage d'équipes,

Vente des solutions NTIC et services NTIC

Capacité et s'engager sur des objectifs

Gestion documentaire, PZP.

Formation des forces de ventes, Accompagnement en stratégie commerciale

Gestion de budgets

Langues : Très bonnes notion d'anglais (lu, écrit et parlé)

Très Bonnes connaissance des outils informatiques bureautiques, workflow...



Mes compétences :

Management d'équipe

Maintien en condition opérationnelle

Retail

budgets

UNIX

Encadrement

Stratégie commerciale

Conduite de projet