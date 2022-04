Dominique STOLL

A 48 ans, mes différents parcours professionnels et personnels ont mis en évidence certaines acuités, qualités et compétences devant être exploitées afin de m'épanouir tant dans ma vie professionnelle que personnelle.



Grâce à une maturité certaine, je peux dire de moi les mots ci-dessous :



Empathie, humilité, écoute, don du partage, sociabilité, contact humain, respect, droiture.



Sens de l’organisation, de l’anticipation, des responsabilités.



Encadrement, analyse, recherche des solutions et des améliorations, observation, capacité à comprendre les mécanismes d’un service, d’un métier, d’une fonction et à en trouver tous les rouages nécessaires à son bon fonctionnement.



Goût des chiffres, du secrétariat, de la gestion, de l’encadrement.







Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel