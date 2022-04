Dominique SUSSOT

Membre fondateur de la société Ixxo.

Je suis responsable de toute la partie des opérations, ce qui recouvre la direction des projets internes ou clients et des plate-formes de production, l'organisation du support client et de la relation client, la conception des offres, la définition et la mise en place des méthodes et outils, ainsi qu'en partie les aspects avant-vente, juridiques, RH et stratégiques.



Ixxo est une entreprise innovante soutenue par OSEO qui édite Squido, Web Mining Solution for Innovation.



Squido est une solution mature qui apporte une rupture technologique et méthodologique dans la manière d'appréhender la recherche internet et plus globalement le soutien de l'innovation en entreprise.



Squido a la capacité à supporter un projet de recherche d'information sur le web d'une manière agile et ad-hoc, y compris sur des sujets nouveaux et non maitrisés.

L'exploration du web par le "topical focused crawler" permet à la solution d'identifier les sources d'information sur le web, ainsi que les contenus pertinents en un temps record, en s'affranchissant des problèmes courants liés à la recherche internet.

Notre technologie de traitement automatique à la volée des contenus non structurés permet ensuite de fournir aux utilisateurs une analyse automatique des documents web collectés, pour en extraire des informations utilisables immédiatement.



Squido s'adresse aux professionnels qui mènent des recherches complexes sur le Web (Innovation, Veille, Intelligence Economique, Etudes Economiques ...) et souhaitent focaliser leurs efforts sur la partie à valeur ajoutée qui est l'analyse détaillée de l'information.



Mes compétences :

Business Intelligence

Conseil

Text mining

Intelligence économique

Gestion de projet

Intégration

Veille

Innovation