Dominique taffeuck étudiante en master 1 en comptabilité et finance et temporaire dans une société en tant que sécrétaire comptable. je suis passionné par les métiers du bénévolat, une formation personnel en gestion des projets.

je suis très dynamiques et toujours a l'écoute des autres



Mes compétences :

Gestion de projet

Microsoft Word

Microsoft Excel