Dominique TALARMAIN

J'ai évolué sur différentes fonctions administratives qui m'ont permises de connaître de l'intérieur le fonctionnement technique et humain d'une Société. J'ai complété cette approche de terrain par des postes de secrétaire, formatrice, assistante paie et RH plus axés sur l'analyse des outils de production, ce qui m'a permis de prendre de la hauteur sur le sujet.



Mes compétences :

Adaptabilité

Dynamisme

Aisance relationelle

Organisation du travail