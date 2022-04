Dominique TANGUY

Diplômée de Sciences Po, titulaire d'une maîtrise de droit social et d'un 3ème cycle en RH, expérience de 14 ans dans les ressources humaines (domaines de compétences : généraliste, recrutement, C&B, gestion administrative, formation, classification des métiers). Après un début de carrière dans l'informatique, j'ai rejoint le secteur de la réassurance en 2003 chez Scor où j'ai occupé différentes fonctions en RH ce qui m'a permis d'acquérir une expertise dans plusieurs domaines des RH (Développement RH, rémunération, Formation, RRH d'une business unit). En 2009, j ai rejoint mon ancien DRH au sein de la MACSF (mutuelle des professionnels de santé). Dans un premier temps chargée de projets RH dans le cadre de l'évolution de la fonction RH au sein de l'entreprise, j'ai ensuite été nommée Responsable du développement RH, en charge du recrutement, de la gestion des compétences et de la gestion individuelle des carrières (encadrement de 10 personnes). Durant 3 ans, j'ai restructuré l'équipe avec pour objectif de développer leurs compétences et de répondre à l’attente des Directeurs et managers du Groupe. Nous avons, ensemble, mis en place un processus de recrutement clair, restructuré le système de classification qui datait de 1995 et effectué la refonte de notre outil d'évaluation annuelle, ceci afin de mettre en place un système cohérent de gestion individuelle des carrières.

Souhaitant retrouver comme chez Scor une gestion RH internationale, j'ai rejoint le groupe AXA en septembre 2012 afin de créer la fonction RH au sein d'une nouvelle filiale dédiée à l'apport de solutions informatiques pour l'entité en charge de l'assurance Directe AXA Global Direct (Direct Assurance en France).



J'ai quitté la région parisienne en 2014 pour suivre mon conjoint; Après 2 ans de recherche, j'ai choisi de rejoindre Fortuneo France, la banque en ligne du Groupe Arkea, en tant que responsable des ressources humaines et des moyens généraux.



Mes compétences :

Ressources humaines

Responsable ressources humaines

Droit social

Rémunération

Recrutement

Formation

Management

organisation

Gestion de projet