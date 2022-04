Dominique TARRICONE

Initialement passionné par l'univers des médias et plus particulièrement de la radio, j'ai travaillé pour Provence Radio en tant qu'animateur et producteur de medleys et pour RMG (Radio Malherbe Grenoble) notamment en tant qu'Animateur mais aussi "Responsable Communication".



J'ai développé alors un véritable réseau et un véritable intérêt pour la communication. J'ai alors créé en 2011: DT STUDIO (Communication globale)!Array



Mes compétences :

Communication

Graphisme

Vidéo

Radio

Community Management

Wordpress