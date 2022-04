Dominique TEINTURIER

Multidisciplinaire°°° en DESSIN,et PEINTURE, je suis enseignant, en arts appliqués dans un lycée professionnel.

Et les projets sont les bienvenus. Soit BD, soit STORYBOARDS détaillés on non, pour l'industrie du cinéma, ou du livre, soit FRESQUES, ou PEINTURE AERONAUTIQUE, ou plus simplement PAYSAGES.



En contact avec RONAN THOULOAT (auteur de Block 109, Carré D'as, Etoile Rouge, Chaos Team), ou encore BERNARD PIERRE ANDRIEUX (Peintre du Val d'oise), j'attends les offres, en exerçant selon un emploi du temps bien précis, pour développer mes projets tranquillement, mais sûrement... et enrichir mon blog! Honnêtement, je préfère fabriquer des histoires ou des tableaux.



°°° Mulitidisciplinaire comme les pratiquants de Mixed Martial Arts : signifie être performant, même si les disciplines sont mélangées.



MON BLOG : "DOM-IMAGINE.OVER-BLOG.COM" ... LES IMAGES PARLERONT D'ELLES MEMES.



1993/2014 Professeur de dessin en lycée professionnel (Arts appliqués, éducation esthétique)



2014 Peinture aéronautique, acrylique, huile



2013 "Tranquil Dusk" 42 dessins A4 de storyboard détaillés : intro de James Bond, version baston, et semi KO (Envoyés à Daniel Craig, pour le 02 mars 2013).



2012 2014 Illustrateur de la BD : Goliath de Gath, en couleur directe. Tome 1 (relecture).

Contact avec Ronan Toulhoat (auteur de : Block 109, Etoile Rouge, Chaos Team), et de Vincent Brugeas, son scénariste.



2010 Concept de jeu vidéo de fight : en attente d'une équipe de développeurs.



2009/2010 Réalisation de neuf peintures (120P) pour les ateliers et le hall d'entrée et la salle du conseil d'administration du lycée Jules Verne 95 Blog : DOM-IMAGINE.OVER-BLOG.COM



2002/2006 storyboard de ALIEN (pour un opus que j'ai écrit, 860 dessins), James Bond (scénario personnel pour 150 pages de BD), Goliath(150 pages de BD), Doumé (Roman de 138 pages plus 432 dessins de storyboard.



1998/2002 Scénariste et dessinateur de la BD Fred et Marc, du journal "maranatha juniors" pour l'église Maranatha à Osny, val d'Oise.



1993 Illustrateur de contes pour enfants pour Didillon productions.



1992 Concepteur de l'identité visuelle du "Quartz cafétaria" de la cité des sciences (invention du nom comprise), à Paris. Présentation du projet au directeur des espaces de communication de l'époque.



1989/91 Dessinateur chez Jean Jacques Ory, à Paris. (Carnet de détails de la Chase Manhattan Bank, New York, plans de cloisonnement du journal "Les Echos", Paris.



Mes compétences :

Peinture

Bande dessinée

Ecriture