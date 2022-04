Ingénieur ESE de formation, Dominique TEMPLIER a plus de 25 ans d’expérience dans le domaine des technologies et des services.

Après un début de carrière dans des fonctions techniques et d’organisation chez Dassault Electronique, il devient DSI d’une filiale d’ITT dont il redéfinit et installe le système d’informations.



En 1987, il devient Ingénieur d’Affaires chez un éditeur de logiciels d’entreprise américain avant prendre la Direction commerciale de Dassault Systèmes.

Il quitte Dassault Système en 1994 pour monter le rachat avec effet de levier de la société SFMI, éditeur de logiciels de back office pour la Distribution, dont il devient dirigeant et actionnaire majoritaire. Il cède son entreprise en 1998 et devient Directeur des Comptes Globaux en France pour Lotus, filiale d’IBM.

En 2002, il devient Directeur Général pour l’Europe du Sud de Docent, leader mondial de solutions elearning.



En 2004, il devient consultant et crée une activité de formation et d’accompagnement de dirigeants. En 2005, il fonde HX Conseil qui regroupe aujourd’hui un réseau de consultants spécialisés dans l’accompagnement managérial et la gestion du Capital Humain.



Dominique TEMPLIER est par ailleurs Professeur à HEC où il intervient en tant que Directeur de discussion à l’Executive MBA. Il intervient également dans les sessions de formation professionnelles pour adultes organisées par l’ORT France.



Dominique TEMPLIER est également le créateur de "La Marguerite du Dirigeant".



Depuis 2011, il est en charge du développement des activités de LRN en France.



Mes compétences :

Accompagnement

Accompagnement de dirigeants

Coaching

Conseil

Culture

Gouvernance

Leadership

Performance

performance Globale