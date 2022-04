Dominique TESCHER

Accompagnement dans les actes et gestes de la vie quotidienne.



Aide à la toilette

aux repas



Organisation de sorties telles que (forêt, visites de châteaux, expositions, cinéma, marché, restaurant, médiathèque, shopping etc ....).



Accompagnements rdv médicaux, dentaires, hospitaliers.



Logistique des fournitures.



Tenue d'agenda (rdv médicaux,hospitaliers, diverses sorties, ordonnances à renouveler).



Interface entre les divers intervenants (kiné, infirmière, aides-soignantes, médecin traitant, médecins hospitaliers).



Veiller à la bonne prise des médicaments.



Travaux d'écriture et autres.



Mise en place et animation d'ateliers divers.



synthèses faites en binôme (deux co-référents pour un résident).



Mes compétences :

Organisation