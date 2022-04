Dominique THARIN

-Un fil conducteur dans ma carrière ,le secteur médico-social avec une bonne connaissance des politiques publiques et sociales.

-Une expérience en collectivité territoriale,l'obtention d'un CAFDES en 2008 et d'un certificat d'auditrice qualité en ESSMS en 2017 constituent l'essence de mon parcours.

-Du dynamisme, une aisance rédationnelle et relationnelle et beaucoup de motivation

Et une disponibilité pour assurer dès l'année prochaine des remplacements de direction ou des missions ponctuelles en ESSMS.



Mes compétences :

Management d'équipes médico-sociales

Conduite de réunion

Conduite de projet

Accompagnement au changement

Aisance et rigueur rédactionnelle

Insertion professionnelle

Audit qualité en ESSMS

Très bonne connaissance des politiques sociales