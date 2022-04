Dominique THIÉRY

"Journaliste : un métier qui consiste à expliquer aux autres ce qu'on ne comprend pas soi-même" selon la formule de Lord Northcliffe, un des premiers patrons de presse britannique. Comprendre un peu mieux, c'est ce que j'essaie de faire depuis quinze ans... J'ai travaillé pour la presse régionale (groupe Ouest France), européenne (Parlement européen), associative (Le Journal du Sida) et magazine (Respect Mag, Têtu). De 2004 à 2007, j'ai été rédacteur en chef de Remaides (Journal d'informations sur le VIH édité par Aides). Depuis dix ans, je réalise aussi des documentaires (politique, santé et société), diffusés sur LCP, Canal Jimmy, etc., et depuis 2009, des séries documentaires pour Le Magazine de la santé sur France 5.