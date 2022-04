Personnalité enjouée et dynamique, après 13 années d'expériences, dont de nombreuses en intérim, je veux avancer, progresser, évoluer et relever de nouveaux défis!



Mes compétences :

Gestion de la relation client

Accueil physique et téléphonique

Organisation

Saisie rapide

Gestion des priorités

Polyvalence et capacité d'adaptation