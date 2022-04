Dominique TRIBOULAT

Bonjour,

je prends enfin un moment pour remplir ce profil. J'ai été maître d’œuvre pendant une quinzaine d'années, puis expert en bâtiment spécialisé en litiges sur chantier pendant une dizaine d'année avant de devenir chef de projets éoliens il y a deux ans et demi.

Facile à vivre, ouvert à tout, curieux et libre, je refuse les compromissions; l’honnêteté est une valeur essentielle à mes yeux, ainsi que l'amitié et la fidélité. Liberté, Égalité et Fraternité sont des valeurs qui me sont très chères, car représentatives d'un choix de vie et de société qui me conviennent tout à fait, des valeurs remises en question trop souvent, et pour lesquelles il faut savoir s'engager. La défense et le développement des Énergies Renouvelables sont des engagements importants qui donnent un sens à son travail. C'est pour moi une motivation quotidienne, et je déplore profondément les anti-éoliens dont les arguments sont tellement idiots ( pour masquer des intérêts strictement personnels la plupart du temps). Ils arrivent à ralentir le développement des énergies renouvelables dont nous avons tous besoin. Bonne journée



Mes compétences :

autonome

libre

autodidacte