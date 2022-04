Dominique URVOIX

Conseillère en Image Personnelle après avoir été pendant plus de 20 ans secrétaire et assistante polyvalente dans divers domaines (conseil juridique, administration municipale, Education Nationale, Hôtesse d'accueil et secrétaire en Hotel 4 étoiles, etc), j'allie les outils du relooking avec les outils de techniques de recherche d'emploi. Je propose d'optimiser et valoriser Votre image pour qu'elle soit Votre meilleure alliée pour vous amener vers la réussite de vos projets.

Mon objectif : apporter mon aide à toutes les personnes qui souhaitent optimiser leur apparence et puissent se sentir bien dans leur peau.



Mes compétences :

Esprit d'initiative