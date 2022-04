Dominique VALLAEYS-BEFFARA

J'ai 50 ans et déjà une vie sympa. j'ai eu la chance de faire des études de psychologue du travail et ergonomie des systèmes ce qui a nourri ma curiosité et m'a exposé au recrutement , à la formation et à l'accompagnement de carrière.

Puis la rencontre avec la mise en place du permis à points, m'a conduit à me spécialiser dans ce domaine, toujours d'actualité.

Aujourd'hui, certifiée par la coach académie, je m'engage dans l'accompagnement de personnes autonomes qui souhaitent faire preuve d'audace, révéler leurs talents, utiliser leur énergie et parvenir au succès de leur vie.

Alors , nous aurons peut-être la chance de faire connaissance...



