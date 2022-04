Dominique VAUQUIER

Please, visit my Linkedin account to know more about me.

(ma base de contacts est sur LindedIn)



Senior Consultant - Ingénieur conseil

Domaines d'intervention : architecture métier, architecture d'entreprise, innovation, modélisation, conception de processus et d'organisation, architecture SOA, conduite du changement



Publications, conférences et travaux sur la méthode publique Praxeme (méthodologie d'entreprise)= > voir :

http://www.praxeme.org (site du Praxeme Institute)

http://dvau.praxeme.info

http://dvau-en.praxeme.info



Mes compétences :

Architecture

ARCHITECTURE FONCTIONNELLE

Business

Business Architecture

Conseil

Enterprise Architecture

Logique

Méthodologie

Modélisation

Processus qualité

Qualité

SOA

Togaf

Transformation d'entreprise

UML

Urbanisation