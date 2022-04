Dominique VÉLON

RÉSUME DES COMPÉTENCES, POINTS FORTS



32 années d’expérience sur Gros Systèmes (BULL et UNIX).



Interventions avec succès dans l’administration système et le support aux développeurs.

Fortes capacités d’analyse et de synthèse.

Aptitude à travailler en équipe et à supporter la pression.



Possède une maîtrise des environnements UNIX, ORACLE.

Possède une maîtrise des Bases de Données de la conception à la production.

Possède une très bonne connaissance de la production sur gros systèmes.

Conserve son expertise Système sur mainframe BULL GCOS8.

Spécialités



Maîtrise des systèmes UNIX / ORACLE.

Bonne connaissance du COBOL, de TUXEDO.



Systèmes d’informations :

- Conception, développements,

- Administration de Bases de Données,

- Administration Système,

- Migration entre Systèmes d’exploitation.



Accompagnement technique des équipes de développements par des formations aux différents outils informatiques.



Bonne connaissance de la législation dans le domaine Social (Sécurité Sociale, Cotisations, Prestations familiales, Prestations vieillesse).



Mes compétences :

AIX

Aptitude à travailler en équipe

Capacités d'analyse

Capacités d'analyse et de synthèse

COBOL

Linux

Mainframe

Microsoft SQL

Oracle

Oracle SQL

Synthèse

Travailler en équipe

UNIX

UNIX AIX