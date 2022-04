Dominique VIALLIS

J'ai occupé plusieurs postes techniques entre 2000 et 2009, en tant qu'ingénieur en électronique. Ensuite, je me suis orienté vers la certification aéronautique des systèmes électroniques (ARP 4754, ARP 4761, DO-254, DO-178, DO-278, ECSS...). Une première expérience très enrichissante de 4 ans chez Aeroconseil suivie de 5 années où j'ai pris la responsabilité de la certification hardware et système chez TFE, une PME toulousaine du Groupe MEGGITT, j'aborde en 2018 une nouvelle aventure dans le spatial grâce à Telespazio sur le projet EGNOS à l'ESA CST.

La certification des systèmes électroniques complexes ayant un lien avec l'aviation demande différentes compétences: de l'expertise technique (architecture/carte/FPGA), de la rigueur, un bon relationnel, et des aptitudes à la négociation en anglais.



Mes compétences :

Modelsim

Xilinx

DO254

Audit

Gestion de projet

Vhdl

Électronique

Hardware

Formation

Négociation

ARP4754A

Certification Aéronautique

Microsemi ProASIC3

FPGA