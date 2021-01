Dominique VICTOIRE

Bonjour,



Actuellement responsable du pôle Data (BI, Big Data) au sein d'une ESN nationale, j'accompli différentes missions pour mes clients et ma direction. Ma passion est la valorisation de la donnée sous toutes ses formes, et j'ai donc naturellement réuni les ressources de mon entreprise en ce sens, au sein d'un centre de compétence dédié.



Mes challenges au quotidien sont divers et c'est ce qui fait la richesse de mon activité. J'interviens à différents niveaux dans l'accompagnement des utilisateur métiers et responsable de direction. Ce qui m'a permis sur mes 22 ans d'expériences de réalisé de nombreux succès :

- Définir un référentiel commun d'entreprise

- Assister les métiers dans la définition de leur besoin en fonction de leur contexte stratégique

- Choisir les outils et les solutions les plus adaptés à leurs enjeux

- Accompagner dans la conduite de changement

- Manager, recruter et coacher les équipes de développement

- Définir les bonnes pratiques de développement

- Piloter des projets stratégiques

- Développer dans la globalité des solutions clef en main



Après avoir complété mes compétences au travers de mes différentes missions en ESN. Je recherche maintenant un engagement à long terme avec une entreprise, me permettant d'exploiter aux mieux mes connaissances afin d'avancer et grandir encore plus avec celle-ci. C'est donc tout naturellement que je saute maintenant le pas en postulant pour une entreprise connue pour ses valeurs et son expertise.