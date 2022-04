Dominique VIEIRA DE JESUS

Mon emploi d’officier, directeur manageur d’une unité de 300 civils et militaires m’a permis d’intervenir sur l’ensemble des compétences du management opérationnel (communiquer, prendre des décisions, gestion du temps et des conflits, animation et formation). Mon expérience comme auditeur de défense en sécurité industrielle, complétée par des formations diplômantes au CNPP, me donne également une grande valeur ajouté dans les domaines de la sécurité-sûreté, hygiène sécurité au travail et environnement.

J'occupe depuis mars 2012, la fonction de Coordonnateur sécurité protection de la santé (CSPS) dans le cadre de l'opération de démantèlement, déconstruction du réacteur tranche1 de la centrale nucléaire de Bugey.



Mes compétences :

RP2