Dominique VIGUIER

Je suis pharmacien d'officine expérimenté.

Je possède une solide expérience avec les professionnel du métier. En effet mes nombreux remplacements officinaux tant en milieu urbain qu'en milieu rural m'ont amenée à connaître les besoins de la clientèle et des titulaires dans ces deux types de marchés, particulièrement en Midi-Pyrénées et m'ont apporté réactivité et adaptabilité.

De plus, un passage dans la grande distribution, au sein d'une parapharmacie que j'ai moi-même créée, a développé mes qualités commerciales, celles de la négociation avec les fournisseurs ainsi qu'un goût pour le challenge et le dépassement des objectifs fixés.



Aujourd'hui je m'oriente vers un métier de commercial ou de formateur forte de mon acquis professionnel sur le plan technique comme sur le plan humain.



Mes compétences :

Délégué pharmaceutique

Médical

Pharmacie

Pharmacien

visiteur medical