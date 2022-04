Dominique VILLARD

En charge du développement des compétences dans une ESN (Entreprise de Services Numériques) , je travaille avec les responsables métiers, les managers et des collaborateurs, pour que les compétences développées dans l’entreprise soient en phase avec les situations réelles rencontrées sur le terrain. Deuzzi est une ESN innovante dans son positionnement (architecte, maître d’œuvre et gestionnaire des systèmes d’information de ses clients), et dans ses méthodes de travail (mode de management socio-économique).



Le développement de compétences m’intéresse au-delà de la sphère professionnelle : Je participe à l’organisation de séjours linguistiques pour adultes, en lien avec la Kenmare School of English http://kenmareschoolofenglish.com . Nous proposons des séjours où l’apprentissage de la langue Anglaise et la découverte de l’Irlande se conjuguent pour des vacances originales.



Mes compétences :

Conduite du changement

developpement ressources humaines

Formation en alternance

Potentiel humain

Développement des compétences

Evolution des métiers de l'informatique

Transformation digitale