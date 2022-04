DVH CONSEIL a été créée :



A partir d'une expérience unique dans le monde de la Maison Individuelle au service des Constructeurs et Promoteurs Immobiliers.( une carrière de 40 années dont 20 à la tête de CASTELORD sa ) .



J'ai anticipé vos nouveaux besoins, avec une priorité : bien comprendre vos préoccupations et vous apporter les bonnes solutions :



MISSIONS D'AUDIT :analyse et étude de tous les aspects de l'entreprise : administratif, économique et financier,commercial,technique ,résultat .



MANAGERIAL : Conseil en organisation structurelle de l’entreprise, notamment bien déterminer les zones de besoins et d’intérêt de l’entreprise, du manager et du collaborateur,contrôle et séparations des fonctions.



COMMERCIAL ou TECHNIQUE: Conseil pour un recrutement à forts enjeux :

Il s’agit de sortir des limites d’utilisation des tests psychotechniques standardisés qui ne fournissent aucune réponse d’adaptation des profils aux situations professionnelles réelles.



Diagnostic et détection du futur collaborateur, véritable COMPETITEUR, à recruter sachant que le candidat – bâtisseur est devenu au fil du temps un redoutable client hyper informé.

Entretien d’évaluation, accompagnement personnalisé (post où préformation).



STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT et schéma de communication personnalisé.



CONSEILS DANS LES OPERATIONS IMMOBILIERES, études de marchés,

Administrateur depuis près de 20 ans au G I A C P (Groupement Interprofessionnel Assistance aux Constructeurs et Promoteurs)

Je serais ravi de vous présenter plus en détail mes solutions, et dans l’attente de vous rencontrer,



Dominique VONTHRON dominique.vonthron@dvhconseil.fr