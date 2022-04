Dominique WAGNER

J'ai une formation d'architecte. Très vite, je me suis tournée vers la presse et le design. J'ai été pigiste pendant plus d'une dizaine d'années, tout en travaillant pour une association de promotion du design; je travaille à l'ENSCI depuis 1994. J'ai monté un journal dont je suis restée la rédactrice en chef pendant 8 ans, et j'ai créé un site d'infos sur le design en parallèle. Aujourd'hui, l'évolution des besoins de l'école faisant, je me suis recentrée sur la communication (responsable éditoriale du site web, conception/réalisation du catalogue des diplômés, newsletters...).



