Dominique SEGALIS

Une carrière et une motivation résolument tournées vers les contacts commerciaux ainsi qu’une réelle ouverture internationale m’ont permis d'acquérir de solides savoir-faire : management, relation commerciale, gestion et organisation, mise en place d'interfaces réactives, ...



Après avoir évolué pendant une quinzaine d'années dans l'univers de la mode en qualité de responsable ADV et avoir mis la satisfaction du client et sa fidélisation au coeur des préoccupations de mes équipes je suis revenue vers un univers qui m'a toujours passionnée : celui du design et de la création.



J'avais eu en effet la chance de contribuer à la création d'une agence de design - Plan Créatif - qui est devenu un groupe internationalement reconnu - ce qui m'avait amenée à évoluer au milieu de créatifs : designers, graphistes, architectes d'intérieur..



Aujourd'hui me voilà à la source.. dans l'Ecole de Design par excellence, qui forme et a formé les plus grands noms actuels du design ; Patrick Jouin, Mattali Crasset, les RADI designers, Jean Marie Massaud..



Assistante du Directeur, je travaille en étroite collaboration avec les équipes pédagogiques, les enseignants, les ateliers de projets, le secrétariat général et les services administratifs tout en étant en contact permanent avec la richesse de l'école.. ses élèves !



Je continue donc dans ce rôle d'interface et de pivot relationnel entre les différents acteurs de ce milieu passionnant, celui de l'éducation.



Mes compétences :

ADV

Export

Fidélisation

Fidélisation client

International

Luxe

Management

Management international

Relation Client

Service clients

Textile