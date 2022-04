Dominique WILLEMS

Bonjour et bienvenue sur mon profil

Après une activité de plus de 23 ans dans le commerce, j'ai décidé de prendre une autre route et retrouver la nature et le vrai sens de la vie.



Je suis maintenant propriétaire de la belle demeure LE CHATEAU DES LUMIERES une maison d'hôtes dans la baie de somme.



Mes compétences :

Boulanger

Directeur de magasin

EGP

Electronique

Gss

magasin

Manager

MP3

Video