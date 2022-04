Dominique WILMS

J'assure l'entretien technique préventif et curatif du patrimoine et ses installations.

En liaison directe avec le Directeur de l'hôtel, les Chefs de Service et les differents services internes du groupe,

Je manage, coordonne, partage et anime les actions de maintenance du service technique afin de maintenir la performance des équipements.

J'assure la conduite technique de l'établissement:

-production et distribution (chauffage, clim, froid, équipements cuisine, traitement de l'eau)

-les outils informatiques et de télécommunication

J'optimise les consommations eau et énergie.

Je suis le garant de la sécurité, de la qualité et du confort des personnes et des biens (commission de sécurité, contrôles obligatoires, hygiène de l'eau, règlementation des ERP).

Je suit et gère les budgets de maintenance et investissements.

Je gère,coordonne et suit les interventions ponctuelles et contractuelles des prestataires.



Mes compétences :

Gestion de projet