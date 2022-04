Dominique YEH

Après 4 années de salariat à la sortie de l’école je suis rapidement devenue graphiste indépendante pour la grande distribution (maquettes et créa pour de l’affichage et du catalogue).

J’ai eu aussi une expérience en marketing direct avec l’annonceur (Bayar presse, Sovedi) et 2 années de packaging avec Dragon rouge, Soleil design en tant qu’éxé et maquettes en volume.



Puis 8 années au sein d’agences de publicité (affichage, presses, catalogues, leaflets, story-board, etc).

Pour avoir été free-lance plus de 10 ans je suis capable de gérer un projet de sa conception à sa réalisation.

Je maîtrise parfaitement In Design et Photoshop, Illustrator pour les dessins ou les logos vectoriel (peu de mise en page), et j’ai travaillé sur X-press plus de 8 ans.



L’expérience que j’ai acquise au fil des ans en tant que free-lance, me vaut aujourd’hui la confiance de mes clients ainsi qu’une grande autonomie quant à la conduite de certains budgets.



Mes compétences :

Annonces presse

Création

Design

Dessin

Édition

Graphisme

In design

maquette

Maquettiste

Mise en page

Presse

Publicité

Réactivité