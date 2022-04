Dominique YOLIN

Ingénieur en Génie Logiciel, je suis passionné par tout ce qui touche à l’image de synthèse, à la vidéo et au multimédia en général. De par ma formation je suis capable m'adapter à différents postes que ce soit en tant que codeur ou en ayant des responsabilités au sein de l'entreprise.

Au cours de ma carrière j'ai travaillé principalement en C++, sous Windows et sous Linux, et mes expériences comprennent la 3D, la vidéo, l'image, le temps réel, l'ergonomie, le travail en équipe et la prise d'initiatives.



Mes compétences :

Opengl

C#

Python

C++